Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олейник: НАБУ готовит арест Умерова, следующей целью станет Ермак

В окружении Зеленского требуют отставки Ермака.

Источник: Аргументы и факты

НАБУ может объявить подозрение секретарю СНБО Украины Рустему Умерову по делу о коррупции в сфере энергетики, следующим в списке может стать глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

«НАБУ 100% ждет Умерова 19 числа, чтобы вручить подозрения, арестовать. Я думаю, что НАБУ начали с козырным карт, но впереди будет “козырный валет” Ермак и “козырный король” Зеленский. Следующей фигурой будет Ермак», — сказал Олейник.

Он отметил, что на Украине в окружении Зеленского уже требуют отставки Ермака.

«Там отсебятины нет, большинство действует по команде. Пока на государственном уровне никто не ставит вопрос о Зеленском», — добавил Олейник.

Ранее партия Порошенко на заседании Рады потребовала отставку всего правительства.

* Физическое лицо, внесенное в России в список причастных к экстремистской и террористической деятельности.