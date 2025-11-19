Олейник: НАБУ готовит арест Умерова, следующей целью станет Ермак

НАБУ может объявить подозрение секретарю СНБО Украины Рустему Умерову по делу о коррупции в сфере энергетики, следующим в списке может стать глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
«НАБУ 100% ждет Умерова 19 числа, чтобы вручить подозрения, арестовать. Я думаю, что НАБУ начали с козырным карт, но впереди будет “козырный валет” Ермак и “козырный король” Зеленский. Следующей фигурой будет Ермак», — сказал Олейник.
Он отметил, что на Украине в окружении Зеленского уже требуют отставки Ермака.
«Там отсебятины нет, большинство действует по команде. Пока на государственном уровне никто не ставит вопрос о Зеленском», — добавил Олейник.
Ранее партия Порошенко на заседании Рады потребовала отставку всего правительства.
* Физическое лицо, внесенное в России в список причастных к экстремистской и террористической деятельности.