Стало известно, что первый полёт лёгкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на начало 2026 года. Об этом сообщил начальник лётной службы компании «Сухой», Герой России Сергей Богдан.
По его словам, самолёт уже находится в цеху и проходит доработку. Работы ведутся в соответствии с графиком, и в компании рассчитывают выполнить подъём в воздух в обозначенные сроки.
Богдан подчеркнул, что испытания должны начаться «достаточно скоро».
Су-75 создаётся ОКБ имени П. О. Сухого как лёгкий тактический истребитель для потенциальных зарубежных заказчиков — в том числе Индии, стран Ближнего Востока, АТР и Латинской Америки. Макет машины впервые показали на МАКС-2021 и позже продемонстрировали на Dubai Airshow.
К особенностям самолёта относят низкую заметность, открытую архитектуру и относительно невысокую стоимость эксплуатации. Производитель рассчитывает, что цена готового изделия составит порядка 25−30 млн долларов, что может сделать проект конкурентоспособным на внешнем рынке.
Читайте также: Путин неожиданно заявил о вкладе РФ в мировые энергорынки и мешающих «извне».