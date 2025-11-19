Ричмонд
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с РФ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в консультациях с РФ тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщили изданию Axios американские и российские чиновники.

Уточняется, что новый план включает в себя 28 пунктов, делящихся на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Америки с Россией и Украиной. Неясно, как в данном документе отражены территориальные вопросы, отмечается в статье.

По словам американского чиновника, разработкой плана руководит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он обсудил концепцию с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Последний в интервью изданию выразил оптимизм по поводу шансов данного плана на успех.

— Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана, — отметил он.

По его словам, основная идея заключалась в том, чтобы взять принципы, о которых Трамп и президент России Владимир Путин договорились во время встречи на Аляске в августе, и подготовить предложение «по урегулированию конфликта на Украине, восстановлению американо-российских связей и решению проблем безопасности РФ».

Дмитриев сообщил, что цель состоит в том, чтобы подготовить данный документ к следующей встрече двух лидеров стран. США сейчас объясняет «преимущества» нынешнего подхода украинцам и европейцам, пояснил он.

Украинский чиновник рассказал, что Уиткофф обсудил этот вопрос с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым в начале недели.

Ожидалось, что Уиткофф встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции в среду, 19 ноября, но спецпосланник Трампа отменил поездку, говорится в статье.

Переговоры Стива Уиткоффа с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Турции отменили. Об этом 18 ноября сообщил корреспондент издания Economist Оливер Кэрролл.

