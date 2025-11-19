Трамп призвал республиканцев не отвлекаться на публикацию файлов Эпштейна

Напомним, 17 ноября Дональд Трамп заявил, что никак не связан с делом Эпштейна и ему нечего скрывать. Американский лидер отметил, что обязательно подпишет закон о публикации документов по этому расследованию, если Конгресс США примет соответствующий проект. Ранее глава Белого дома также обвинял демократов в том, что они выдумали историю о его связях с покойным финансистом, который обвинялся в Соединённых Штатах в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.