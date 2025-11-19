Трамп призвал республиканцев не отвлекаться на публикацию файлов Эпштейна

Члены Республиканской партии США не должны отвлекаться от деятельности Белого дома в случае обнародования документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мне без разницы, когда Сенат одобрит законопроект Палаты представителей, сегодня или в ближайшее время… Я просто не хочу, чтобы республиканцы отводили взгляд от всех наших побед», — написал глава государства на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, к числу его заслуг можно отнести урегулирование восьми военных конфликтов, привлечение многомиллиардных инвестиций в американскую экономику, борьбу с инфляцией и ужесточение миграционной политики.
Агентство Reuters, в свою очередь, опубликовало итоги социологического опроса, который был проведён совместно с международной службой Ipsos с 14 по 17 ноября. В исследовании участвовали 1017 жителей США.
Опрос показал, что рейтинг поддержки Трампа среди граждан США снизился до 38%, что является наихудшим результатом с момента его возвещения в Белый дом. В январе его работу положительно оценивали 47 процентов респондентов.
Участники исследования, которые критиковали политику Трампа, в частности, выражали недовольство в связи с ростом цен и ситуации с делом Эпштейна. Отмечается, что 70 процентов респондентов предположили, что Белый дом утаивает сведения о клиентах покойного финансиста.
Напомним, 17 ноября Дональд Трамп заявил, что никак не связан с делом Эпштейна и ему нечего скрывать. Американский лидер отметил, что обязательно подпишет закон о публикации документов по этому расследованию, если Конгресс США примет соответствующий проект. Ранее глава Белого дома также обвинял демократов в том, что они выдумали историю о его связях с покойным финансистом, который обвинялся в Соединённых Штатах в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.