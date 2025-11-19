США стали основным стратегическим партнером Саудовской Аравии

Саудовская Аравия обязалась рассматривать Соединенные Штаты как основного стратегического партнера. Она закупит истребители F-35 и почти 300 американских танков, а также упростит работу американских оборонных компаний в Саудовской Аравии. Вместе с этим Эр-Рияд пообещал увеличить инвестиции в США почти до $1 трлн. Об этом заявили в Белом доме после подписания соглашения о стратегической обороне с королевством.