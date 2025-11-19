США стали основным стратегическим партнером Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что включил Саудовскую Аравию в число основных союзников вне НАТО. Он сообщил об этом на ужине в Белом доме по случаю визита в Вашингтон наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. «Мы выводим наше сотрудничество в военной сфере на новый уровень… Это еще одна ваша победа сегодня», — заявил он.
Другие соглашения, подписанные сегодня, посвящены сотрудничеству стран в атомной энергетике, критически важным минералам, а также искусственному интеллекту. Подписав договор о мирном атоме, Эр-Рияд согласился с тем, что американские компании будут приоритетными партнерами королевства в этой области. Договор о минералах согласует национальные стратегии по диверсификации цепочек поставок ископаемых, используемых в высокотехнологичном производстве.