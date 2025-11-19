Ричмонд
Фицо обратился к Рютте с просьбой об усилении противовоздушной обороны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой усилить противовоздушную оборону республики.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой усилить противовоздушную оборону республики. Встреча прошла в Братиславе, где глава альянса находится с рабочим визитом.

По данным словацкого кабмина, вопрос расширения взаимодействия с НАТО стал ключевым в ходе рабочего ужина. Фицо попросил рассмотреть вариант дополнительного укрепления системы ПВО страны, передает TASR.

Во время беседы премьер напомнил, что Словакия не поставляет Киеву летальное вооружение, однако продолжит передавать Украине нелетальные средства поддержки. В начале октября Братислава впервые с весны 2023 года согласилась на новый пакет помощи, речь идёт о технике и оборудовании, передача которых уже оформлена.

Москва ранее неоднократно заявляла о негативном отношении к поставкам вооружений Украине.

Читайте также: Объяснено, зачем Россия готовит «золотой щит» к 2026 году.

