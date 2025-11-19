Ричмонд
В Госдуме хотят ввести систему повышения квалификации учителей

На первом этапе планируется отбор педагогов через конкурс, которые смогут пройти обучение.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову обращение с предложением создать бесплатную программу повышения квалификации для учителей-предметников по самым востребованным направлениям. Об этом сообщили в РИА Новости.

В документе Чернышов предлагает рассмотреть возможность разработки федеральной целевой программы, которая позволит учителям предметов, таких как математика, физика и информатика, проходить обучение бесплатно. Речь идёт о курсах в ведущих профильных вузах и в учебных или карьерных центрах крупных российских компаний.

На первом этапе планируется отбор педагогов через конкурс, которые смогут пройти обучение, а затем программа должна стать доступна для всех учителей по мере развития.

По мнению Чернышова, эта инициатива не только повысит качество школьного образования и поможет молодому поколению успешнее войти в профессию, но и укрепит престиж учительской профессии, подчеркнув высокий уровень компетентности и глубокое знание предмета.

Ранее стало известно, что в ГД внесут законопроект о праве учителей требовать компенсацию морального вреда. Вице-спикер Борис Чернышов разработал законопроект, создающий педагогам благоприятные условия для работы.

