Быстрое продвижение войск России в зоне СВО назвали пощечиной для НАТО

Эксперт Киселёв отметил, что армия РФ развеяла иллюзии стран Североатлантического альянса, помогающих Украине.

Источник: Аргументы и факты

Быстрое продвижение российских военных в зоне спецоперации является пощечиной для стран Североатлантического альянса, которые поставляют киевскому режиму вооружения, заявил военный эксперт Виталий Киселёв.

По его словам, почти каждый день Вооружённые силы РФ освобождают от трёх до четырёх населённых пунктов. Киселёв пояснил, что российская армия развеяла иллюзии членов Североатлантического альянса.

«Это большой удар, пощечина по самолюбию Брюсселя, стран НАТО и так называемой коалиции “АнтиРоссия”, так как, безусловно, они надеялись на то, что смогут дать вооружение, которое создаст переломный момент на поле боя, а получилось наоборот — техника западных образцов очень удачно горит, причем дорогостоящая», — сказал эксперт, которого цитирует ТАСС.

Напомним, в июне профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии не исключил, что завершение спецоперации может привести к потере смысла существования Североатлантического альянса. Он отметил, что последние 10 лет Запад ведёт против РФ прокси-войну.

