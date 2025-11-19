Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США разрабатывают новый план по Украине, проводя консультации с РФ

Администрация США проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники в российских и американских официальных кругах.

Администрация Трампа: разрабатывает план урегулирования конфликта.

Администрация США проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники в российских и американских официальных кругах.

«Администрация [американского президента Дональда] Трампа тайно консультируется с Россией над разработкой нового плана по прекращению конфликта на Украине» — сообщили Axios официальные лица США и России. «План из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению сделки относительно сектора Газа».

Согласно публикации, план из 28 пунктов разрабатывается специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Переговоры проходят в закрытом формате, при этом позиция Киева и европейских союзников пока остается неясной.

План включает четыре основных направления: мирное урегулирование на Украине, гарантии безопасности, стабильность в Европе и будущие отношения между США, Россией и Украиной. Российские представители выражают осторожный оптимизм относительно перспектив согласования позиций по спорным вопросам.

Администрация США продолжает работу над переговорным процессом с Россией о прекращении конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, при этом представитель администрации заявил, что Белый дом «определённо работает» над этим вопросом, хотя тема остается в тени других событий, а переговоры ведутся на фоне заявлений российской стороны о безрезультатности многолетних попыток договориться с НАТО о принципах европейской безопасности.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше