Axios: США разрабатывают новый план по Украине, проводя консультации с РФ

Администрация США продолжает работу над переговорным процессом с Россией о прекращении конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, при этом представитель администрации заявил, что Белый дом «определённо работает» над этим вопросом, хотя тема остается в тени других событий, а переговоры ведутся на фоне заявлений российской стороны о безрезультатности многолетних попыток договориться с НАТО о принципах европейской безопасности.