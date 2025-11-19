В Курганской области назначили начальника скандальной колонии

Колония № 2 чаще остальных ИК региона появляется в скандальной новостной повестке. Здесь происходили нападения на сотрудников и убийство одного из них. Несколько сотрудников ИК попали под суд по делу о превышении полномочий при задержании в 2022 году — дела до сих пор рассматриваются в суде. Также силовики проводят в колонии массовые зачистки экстремистских криминальных элементов, которые придерживаются воровских традиций и пропагандируют запрещенные в РФ ценности.