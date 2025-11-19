Politico: на Украину прибыли министр и начальник штаба Сухопутных войск США

Как отмечается, одна из целей этого визита — переговоры по сделке, в рамках которой Киев будет поставлять Вашингтону технологии по производству беспилотных летательных аппаратов. Американские военные чиновники планируют встретиться с руководством ВСУ, украинскими законодателями и с Владимиром Зеленским.