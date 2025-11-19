Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: на Украину прибыли министр и начальник штаба Сухопутных войск США

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Министр и начальник штаба Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и Рэнди Джордж прибыли на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Как отмечается, одна из целей этого визита — переговоры по сделке, в рамках которой Киев будет поставлять Вашингтону технологии по производству беспилотных летательных аппаратов. Американские военные чиновники планируют встретиться с руководством ВСУ, украинскими законодателями и с Владимиром Зеленским.

Издание напоминает, что военный министр США Пит Хегсет ни разу не посещал Украину. Таким образом, Дрисколл и Джордж стали самыми высокопоставленными чиновниками Пентагона, совершившими визит в Киев при нынешнем американском лидере Дональде Трампе, указывает Politico.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше