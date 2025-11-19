Politico: на Украину прибыли министр и начальник штаба Сухопутных войск США

Как отмечается, одна из целей этого визита — переговоры по сделке, в рамках которой Киев будет поставлять Вашингтону технологии по производству беспилотных летательных аппаратов. Американские военные чиновники планируют встретиться с руководством ВСУ, украинскими законодателями и с Владимиром Зеленским.
Издание напоминает, что военный министр США Пит Хегсет ни разу не посещал Украину. Таким образом, Дрисколл и Джордж стали самыми высокопоставленными чиновниками Пентагона, совершившими визит в Киев при нынешнем американском лидере Дональде Трампе, указывает Politico.