Axios: США консультируются с РФ по новому плану урегулирования на Украине

Американские СМИ сообщают, что администрация Вашингтона формирует новую инициативу по урегулированию украинского конфликта и при этом поддерживает рабочие контакты с Москвой. Информация об этом появилась на портале Axios.
По данным издания, команда Дональда Трампа в закрытом режиме согласовывает с российской стороной документ, включающий несколько десятков положений. Основой для него стали подходы, которые ранее применялись при разработке договорённостей по Газе.
Координировать работу поручено спецпосланнику Белого дома по вопросам миротворчества Стивену Уиткоффу. Источники утверждают, что он детально обсуждал проект с Кириллом Дмитриевым, представляющим российскую сторону в области международного экономического сотрудничества.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести в Будапеште второй саммит с США, если диалог будет основываться на проработанных результатах встречи, состоявшейся в американском штате Аляска.