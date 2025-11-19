Axios: США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине

Axios указывает, что фундамент будущего плана был заложен во время личных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, которые прошли на Аляске в августе. Тогда обе стороны не озвучивали подробностей дискуссии, но источники Axios утверждают, что лидеры обсуждали контуры возможного урегулирования и принципы будущей системы европейской безопасности. По словам Кирилла Дмитриева, российская сторона рассматривает проект не только как инструмент деэскалации вокруг Украины, но и как «более широкую концепцию», имеющую отношение к общим отношениям Москвы и Вашингтона.