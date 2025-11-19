США тайно консультируются с РФ по новому плану урегулирования на Украине

«Администрация (Дональда) Трампа тайно консультируется с Россией над разработкой нового плана по прекращению войны на Украине», — говорится в материале.
Накануне президент США Дональд Трамп выразил удивление продолжением конфликта на Украине, отметив, что ему удалось остановить восемь войн, и осталась лишь одна. Также хозяин Белого дома охарактеризовал продолжающийся конфликт на Украине как «раздражающий фактор».
