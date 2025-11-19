Ричмонд
Степанов: антироссийская риторика Канады и Швеции вызвана их беспомощностью

Посол РФ в Оттаве заявил, что Канада и Швеция разрушают собственную безопасность.

Источник: Аргументы и факты

Власти Канады и Швеции усиливают свою антироссийскую риторику «от беспомощности», заявил журналистам посол России в Оттаве Олег Степанов.

Так дипломат прокомментировал заявление, выпущенное 18 ноября канадским премьер-министром Марком Карни и главой шведского правительства Ульфом Кристерссоном. Посол убеждён, что на подобные шаги Оттавы и Стокгольма вряд ли кто-либо обращает серьёзное внимание.

«Но в этом контексте есть интересный вопрос: какую выгоду для Канады и Швеции их нынешние власти хотят получить таким поведением? От искусственной конфронтации с Россией, крупнейшей ядерной державой и их самым влиятельным арктическим соседом, эти страны ничего не выиграют», — сказал Степанов, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что своими действиями канадские и шведские власти лишь разрушают безопасность своих стран и подрывают благополучие граждан.

Напомним, в своём заявлении Карни и Кристерссон назвали Россию «угрозой евроатлантической безопасности в обозримом будущем». Канада и Швеция договорились о тесном сотрудничестве против РФ.

В начале октября российский президент Владимир Путин в ходе выступления на площадке международного дискуссионного форума «Валдай» заявил, что утверждения о том, что Россия якобы может напасть на страны НАТО, являются чушью. Он добавил, что правящие элиты Запада и европейские государства продолжают нагнетать истерию.

