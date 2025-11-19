Ричмонд
СВО
СМИ: министр армии США после визита в Киев встретится с российской стороной

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры в Киеве, после чего планирует встречу с российской стороной, утверждает газета Wall Street Journal.

Источник: Wesley Tingey/CC0

«Министр армии США Дэниел Дрисколл, а также два четырехзвездных генерала армии США должны были провести переговоры с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами Украины, а также с высокопоставленными военными представителями и представителями промышленности. Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками», — говорится в материале.

По данным газеты, в Киеве делегация обсудит производство оружия на фоне отставания США в производстве дронов. Другой темой переговоров станут идеи по прекращению войны.

С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.

Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.

