США включили Саудовскую Аравию в число основных союзников вне НАТО

Дональд Трамп объявил, что сотрудничество США с Саудовской Аравией в области безопасности выходит на новый уровень. По его словам, Эр-Рияд получил особый статус партнёра Вашингтона вне рамок НАТО, что значительно укрепляет формальные позиции королевства в отношениях с США.
Американский лидер сделал это заявление на торжественном приёме в Белом доме, организованном в честь визита наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Трамп отметил, что намеренно оставил эту новость до вечера, чтобы озвучить её в присутствии высокопоставленного гостя.
Он также подчеркнул, что США и Саудовская Аравия подписали важное оборонное соглашение, которое имеет долгосрочное значение для обеих стран. Детали документа пока не раскрываются.
Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сообщил, что королевство намерено существенно увеличить объём своих инвестиций в экономику США.