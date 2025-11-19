Россия сократила инвестиции в гособлигации США до $31 млн

Ранее Life.ru сообщал, что Минфин России объявил о первом в истории размещении облигаций федерального займа, номинированных в китайских юанях. Сбор заявок назначен на 2 декабря, а размещение — на 8 декабря 2025 года. Инвесторам предложат два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом на срок от трёх до семи лет. Номинал одной облигации составит 10 000 юаней.