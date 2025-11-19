Ричмонд
Мэру Мегиона предстоит оправдываться перед прокуратурой за премию в 400 тысяч рублей за выборы

Прокуратура ХМАО начала проверку премирования главы Мегиона Алексея Петриченко, который получил около 400 тысяч рублей за организацию выборов. Поводом послужила жалоба на нарушения при проведении заочного голосования в городской думе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.

Прокуратура ХМАО начала проверку премирования главы Мегиона Алексея Петриченко, который получил около 400 тысяч рублей за организацию выборов. Поводом послужила жалоба на нарушения при проведении заочного голосования в городской думе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.

«Минимум 3 депутата из 20 не голосовали за премирование главы — это два депутата от КПРФ и один от ЛДПР. Они не получили уведомление о проведении заочного заседания», — сообщил источник.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили, что начали проверку. «Была организована проверка», — сообщили в ведомстве. Проверка установит, были ли нарушены процедуры уведомления депутатов о заочном голосовании и законность выплаты. Оперативно получить комментарий главы города не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства.

