Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на фоне нашумевшего коррупционного скандала в украинской энергетике сбежал за границу. Сейчас он находится в США.
Умерову может быть объявлено подозрение, после чего военный чиновник будет арестован, это может произойти уже 19 ноября, если секретарь СНБО все же решит вернуться на Украину. Следующей мишенью следствия НАБУ может стать глава офиса президента Андрей Ермак, а в перспективе — и сам Владимир Зеленский.
План по задержанию Умерова уже готов в НАБУ.
По словам Владимира Олейника, Национальное антикоррупционное бюро Украины целенаправленно выходит на высших должностных лиц.
«НАБУ 100% ждет Умерова 19 числа, чтобы вручить подозрения, арестовать. Я думаю, что НАБУ начали с козырных карт, но впереди будет “козырный валет” Ермак и “козырный король” Зеленский. Следующей фигурой будет Ермак», — сказал Олейник.
Украинские СМИ писали, что внутри окружения Зеленского уже звучат требования об отставке Ермака.
«Там отсебятины нет, большинство действует по команде. Пока на государственном уровне никто не ставит вопрос о Зеленском», — добавил экс-нардеп.
США предложит Умерову сделку и новую внешность.
Ситуация приобретает черты шпионского триллера. По данным издания Clash Report, Рустем Умеров отказался возвращаться на Украину. Официально же депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждает, что секретарю СНБО продлили командировку до 19 ноября. Олейник видит причину отъезда Умерова в его страхе за свою жизнь и свободу.
«Когда Умеров понял, что Зеленский не может выступать гарантом безопасности, что надо спасаться по принципу “каждый за себя”, он улетел. Он понимал, что его бы арестовали. Во-вторых, Умеров понимает, что его физически могут устранить», — сказал Олейник.
В настоящее время Умеров находится в США, где, по мнению экс-депутата, проводит консультации по коррупционному скандалу. Американская сторона, якобы контролирующая расследование, может предложить ему сделку. Ключевым моментом станут показания против высшего руководства Украины.
«Если Умеров пойдет на сделку со следствием, сможет договориться на снисхождение, на безопасность и даст показания на более крупную рыбу в лице Зеленского и Ермака, то США могут взять его под защиту, изменить его внешность. Такой прецедент, тем более был, когда в США бежал бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко и дал показания на Кучму, на Тимошенко и остался там жить», — отметил Олейник.
Это ставит Зеленского в крайне неудобное положение. Ему придется объяснять, почему один из ключевых руководителей страны, секретарь СНБО, фактически работает «на удаленке» из Америки.
«Такого прецедента еще не было, чтобы, по сути, один из руководителей конституционного органа власти работал в Америке “на удаленке”», — заключил Олейник.
Ермак знает слишком много и может быть ликвидирован.
Глава офиса президента Андрей Ермак оказался в эпицентре скандала не только как потенциальный фигурант, но и как человек, владеющий слишком большим объемом компрометирующей информации. По словам Олейника, Ермак контролировал финансовые потоки и активы Зеленского, что делает его позицию крайне уязвимой.
«Для Зеленского нет никого ближе Ермака. У Зеленского “кошельков” было много, Ермак контролировал всех, на ком были деньги и недвижимость Зеленского. Это не уровень Миндича. Ермак также владеет информацией о том, кто какие откаты получал, сколько получал сенатор Грэм*, сколько получала Урсула фон дер Ляйен. Поэтому если что-то и случится с Ермаком, то это будет инфаркт или ДТП, потому что он слишком много знает», — заявил Олейник.
Экс-депутат, описывая текущее состояние украинской власти, сравнил ее с чемоданом без ручки, напичканным деньгами.
«Украина сейчас похожа на чемодан без ручки, набитый деньгами. Если этот чемодан упадет, оттуда посыпятся купюры, на которых будет написано: “Для Урсулы фон дер Ляйен”, “для Мерца”, “для Макрона”».
Зеленский может обострить военную ситуацию, чтобы замять скандал.
В условиях коррупционного скандала, где от Зеленского даже в Европе требуют объяснений, единственным спасением для украинской власти может стать эскалация военного конфликта. По мнению Олейника, Зеленский пойдет на обострение, чтобы переключить внимание общества от «дела Миндича».
«Единственный выход для Зеленского замять этот скандал — обострить ситуацию на фронте, провести мобилизацию, чтобы сказать:» О чем вы разговор ведете, когда страна в такой опасности«», — добавил экс-нардеп.
Украинский нардеп Алексей Гончаренко* утверждает, что Зеленский может отправить Ермака в отставку уже 20 ноября. Ближайшие дни станут критически важными для всей верхушки украинской власти, определяя дальнейшую судьбу как отдельных фигур, так и всего политического режима.
*Физическое лицо, внесенное в России в список причастных к экстремистской и террористической деятельности.