Арест, расстрел или смена внешности: готов план мести для Ермака и Умерова

«Для Зеленского нет никого ближе Ермака. У Зеленского “кошельков” было много, Ермак контролировал всех, на ком были деньги и недвижимость Зеленского. Это не уровень Миндича. Ермак также владеет информацией о том, кто какие откаты получал, сколько получал сенатор Грэм*, сколько получала Урсула фон дер Ляйен. Поэтому если что-то и случится с Ермаком, то это будет инфаркт или ДТП, потому что он слишком много знает», — заявил Олейник.