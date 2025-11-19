Ричмонд
Reuters: Трамп 19 ноября подпишет законопроект о публикации бумаг Эпштейна

Документ уже получил поддержку обеих палат Конгресса.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп готовится подписать законопроект, который обязывает власти рассекретить материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Документ уже получил поддержку обеих палат Конгресса, и, как ожидают в Вашингтоне, подпись главы государства может появиться уже 19 ноября, отмечает Reuters.

Представитель Белого дома сообщил, что Трамп намерен утвердить закон сразу после его поступления. Для администрации стало неожиданностью, что Конгресс так оперативно согласовал инициативу: Палата представителей приняла её 18 ноября, а Сенат одобрил спустя несколько часов, причём единогласно.

Ранее Трамп вновь заявил, что никак не связан с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна и ему нечего скрывать.

