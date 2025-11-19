Reuters: Трамп 19 ноября подпишет законопроект о публикации бумаг Эпштейна

Представитель Белого дома сообщил, что Трамп намерен утвердить закон сразу после его поступления. Для администрации стало неожиданностью, что Конгресс так оперативно согласовал инициативу: Палата представителей приняла её 18 ноября, а Сенат одобрил спустя несколько часов, причём единогласно.