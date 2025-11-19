Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестой в серии: на Балтийском заводе начали строить новый атомный ледокол «Сталинград»

В России началось строительство атомного ледокола «Сталинград».

Источник: Комсомольская правда

На верфях Балтийского завода в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки нового атомного ледокола «Сталинград». Мероприятие, приуроченное к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, по видеосвязи возглавил президент России Владимир Путин.

Глава государства назвал событие знаменательным и выразил уверенность, что новый корабль будет достойно носить это гордое имя.

«Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», — подчеркнул глава государства.

Особой торжественности моменту добавило присутствие ветерана Великой Отечественной войны Павла Винокурова, который воевал под Сталинградом. Фронтовик передал генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачеву капсулу с землёй, взятой с Мамаева кургана. Эта реликвия будет храниться на борту ледокола. Президент лично поблагодарил ветерана за участие, отметив не только подвиг защитников Отечества, но и их вклад в восстановление страны.

«Сталинград» станет шестым серийным ледоколом проекта 22220. Как напомнил Владимир Путин, Россия остаётся единственным государством в мире, которое ведёт серийное строительство атомных ледоколов, опираясь на собственные технологии. Первые корабли этой серии — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия» — уже работают в арктических водах, а строительство «Чукотки» и «Ленинграда» продолжается.

По оценкам «Росатома», ввод новых судов позволит резко нарастить грузопоток по Северному морскому пути: к 2030 году объёмы перевозок планируется увеличить до 110 миллионов тонн в год. Как подчеркнул Путин, реализация этих планов укрепит позиции России в Арктике и позволит в полной мере раскрыть потенциал Трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Ранее Путин сообщил о результатах запусков крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Российский лидер подчеркнул, что успешные испытания имеют историческое значение для страны. При этом глава государства напомнил, что Россия никому не угрожает.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше