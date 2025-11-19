Шестой в серии: на Балтийском заводе начали строить новый атомный ледокол «Сталинград»

На верфях Балтийского завода в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки нового атомного ледокола «Сталинград». Мероприятие, приуроченное к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, по видеосвязи возглавил президент России Владимир Путин.
Глава государства назвал событие знаменательным и выразил уверенность, что новый корабль будет достойно носить это гордое имя.
«Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», — подчеркнул глава государства.
Особой торжественности моменту добавило присутствие ветерана Великой Отечественной войны Павла Винокурова, который воевал под Сталинградом. Фронтовик передал генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачеву капсулу с землёй, взятой с Мамаева кургана. Эта реликвия будет храниться на борту ледокола. Президент лично поблагодарил ветерана за участие, отметив не только подвиг защитников Отечества, но и их вклад в восстановление страны.
«Сталинград» станет шестым серийным ледоколом проекта 22220. Как напомнил Владимир Путин, Россия остаётся единственным государством в мире, которое ведёт серийное строительство атомных ледоколов, опираясь на собственные технологии. Первые корабли этой серии — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия» — уже работают в арктических водах, а строительство «Чукотки» и «Ленинграда» продолжается.
По оценкам «Росатома», ввод новых судов позволит резко нарастить грузопоток по Северному морскому пути: к 2030 году объёмы перевозок планируется увеличить до 110 миллионов тонн в год. Как подчеркнул Путин, реализация этих планов укрепит позиции России в Арктике и позволит в полной мере раскрыть потенциал Трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Ранее Путин сообщил о результатах запусков крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Российский лидер подчеркнул, что успешные испытания имеют историческое значение для страны. При этом глава государства напомнил, что Россия никому не угрожает.