Шестой в серии: на Балтийском заводе начали строить новый атомный ледокол «Сталинград»

По оценкам «Росатома», ввод новых судов позволит резко нарастить грузопоток по Северному морскому пути: к 2030 году объёмы перевозок планируется увеличить до 110 миллионов тонн в год. Как подчеркнул Путин, реализация этих планов укрепит позиции России в Арктике и позволит в полной мере раскрыть потенциал Трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.