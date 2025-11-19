Ричмонд
Выяснилось, что представители Пентагона прибыли в Киев с тайным визитом

Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск Рэнди Джордж прибыли с необъявленным визитом в Киев.

Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск Рэнди Джордж прибыли с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники.

По предварительным данным, делегация планирует провести встречи с украинскими военными, законодателями и президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что визит связан с попытками Вашингтона ускорить завершение конфликта и обсудить дальнейшие шаги сотрудничества.

Как установило издание, одной из ключевых тем станет возможная сделка, в рамках которой Украина передаст США технологии производства беспилотников. Речь идёт о механизмах, которые Вашингтон негласно поддерживает на протяжении последних лет.

Отмечено, что министр обороны Пит Хегсет пока не посещал Украину. Таким образом, Дрисколл и Джордж стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими в Киев при действующей администрации Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон готовят историческое соглашение о передаче технологий БПЛА.

