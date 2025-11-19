Сикорский объяснил, почему Польша не намерена размещать у себя ядерное оружие

Напомним, в прошлом году польские власти допускали возможность принять американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing. Эта схема позволяет США размещать свои тактические боеприпасы в странах НАТО, не имеющих собственных ядерных арсеналов. В Европе и Турции хранятся около сотни зарядов мощностью от 0,3 до 50 килотонн, предназначенных для бомб В61−3 и В61−4.