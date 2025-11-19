Сикорский объяснил, почему Польша не намерена размещать у себя ядерное оружие

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил против размещения на территории республики ядерных боеприпасов. Заявление прозвучало в эфире национального телевидения.
По данным польской стороны, позиция основана на соблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Варшава. Сикорский подчеркнул, что в этих условиях разговоры о размещении подобных зарядов в стране не имеют оснований.
Напомним, в прошлом году польские власти допускали возможность принять американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing. Эта схема позволяет США размещать свои тактические боеприпасы в странах НАТО, не имеющих собственных ядерных арсеналов. В Европе и Турции хранятся около сотни зарядов мощностью от 0,3 до 50 килотонн, предназначенных для бомб В61−3 и В61−4.
Ранее Москва предупреждала, что в случае реализации польских планов предпримет меры для обеспечения национальной безопасности.
