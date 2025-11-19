Ричмонд
Сикорский объяснил, почему Польша не намерена размещать у себя ядерное оружие

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил против размещения на территории республики ядерных боеприпасов.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил против размещения на территории республики ядерных боеприпасов. Заявление прозвучало в эфире национального телевидения.

По данным польской стороны, позиция основана на соблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Варшава. Сикорский подчеркнул, что в этих условиях разговоры о размещении подобных зарядов в стране не имеют оснований.

Напомним, в прошлом году польские власти допускали возможность принять американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing. Эта схема позволяет США размещать свои тактические боеприпасы в странах НАТО, не имеющих собственных ядерных арсеналов. В Европе и Турции хранятся около сотни зарядов мощностью от 0,3 до 50 килотонн, предназначенных для бомб В61−3 и В61−4.

Ранее Москва предупреждала, что в случае реализации польских планов предпримет меры для обеспечения национальной безопасности.

Читайте также: Министерство войны США замахнулось на космос: зачем Пентагону спутники-перехватчики.

