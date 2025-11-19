Нужны ли платные парковки и восьмой район: что думает спикер гордумы о будущем Челябинска

Поэтому программа инициативного бюджетирования предусматривает участие в процессе не менее, чем 10 местных жителей. Той самой инициативной группы, которая должна прийти к консенсусу, где какая лавочка должна стоять (условно). Или скамейки вообще не нужны, а нужна детская площадка. После этого следует обращение в конкурсную комиссию, которая рассматривает все проекты. В этом году до участия в конкурсе было допущено 176 проектов, выиграли конкурс 76, выделено было на эти цели порядка 500 млн рублей. Внутридворовые проезды, дороги, зоны отдыха во дворах, спортивные и детские площадки — люди все видят и ценят, а мы получаем обратную связь. Когда ты видишь, как преобразился твой двор благодаря, в том числе, и твоим усилиям, то уже лишний раз и сам бумажку не бросишь, и другим не дашь.