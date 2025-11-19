WSJ: США возобновят переговоры с Россией от имени Трампа

Визит министра армии США и высокопоставленных военных в Киев происходит на фоне продолжающихся попыток администрации Трампа усилить давление на Россию и Украину с целью урегулирования конфликта. Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отмечал заинтересованность Вашингтона в прекращении огня и начале прямых переговоров между Киевом и Москвой, а глава МИД России Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы к обсуждению политических аспектов урегулирования конфликта.