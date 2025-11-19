WSJ: США возобновят переговоры с Россией от имени Трампа

Дрисколл проведет переговоры в Киеве перед встречей с Москвой.
Министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе визита в Киев планирует последующую встречу с представителями российской стороны. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
«Министр армии США Дэниел Дрисколл, а также два четырехзвездных генерала армии США должны были провести переговоры с … Владимиром Зеленским и другими официальными лицами Украины. Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками», — сообщает Wall Street Journal.
Делегация США включает высокопоставленных военных представителей и специалистов по оборонной промышленности. Визит проходит в рамках активизации дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
Визит министра армии США и высокопоставленных военных в Киев происходит на фоне продолжающихся попыток администрации Трампа усилить давление на Россию и Украину с целью урегулирования конфликта. Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отмечал заинтересованность Вашингтона в прекращении огня и начале прямых переговоров между Киевом и Москвой, а глава МИД России Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы к обсуждению политических аспектов урегулирования конфликта.