Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США возобновят переговоры с Россией от имени Трампа

Министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе визита в Киев планирует последующую встречу с представителями российской стороны. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Дрисколл проведет переговоры в Киеве перед встречей с Москвой.

Министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе визита в Киев планирует последующую встречу с представителями российской стороны. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Министр армии США Дэниел Дрисколл, а также два четырехзвездных генерала армии США должны были провести переговоры с … Владимиром Зеленским и другими официальными лицами Украины. Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками», — сообщает Wall Street Journal.

Делегация США включает высокопоставленных военных представителей и специалистов по оборонной промышленности. Визит проходит в рамках активизации дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Визит министра армии США и высокопоставленных военных в Киев происходит на фоне продолжающихся попыток администрации Трампа усилить давление на Россию и Украину с целью урегулирования конфликта. Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отмечал заинтересованность Вашингтона в прекращении огня и начале прямых переговоров между Киевом и Москвой, а глава МИД России Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы к обсуждению политических аспектов урегулирования конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше