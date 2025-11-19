Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал о сегодняшних целях так называемых «профессиональных украинцев». По его словам, общество недооценило «поистине геббельсовского накала» пропаганды.
По утверждению Мединского, «профессиональные украинцы» стремятся не к построению демократии, а к уничтожению «московско-азиатской Орды», используя для этого все возможные средства и не считаясь с затратами.
Как подчеркнул председатель, для Запада и его сторонников на Украине масштабные разрушения, гибель людей и исход населения — не только не проблема, но и выгодная ситуация, поскольку чем выше потери, тем это для них предпочтительнее.
Мединский также заключил, что на Украине установился режим ультрапиара, чтобы держать население в военной истерии. При этом тотальная ложь стала новой национальной идеей.
Еще летом Мединский подчеркивал, что в рамках урегулирования конфликта на Украине Россия хочет мира. Однако Кремль будет реагировать на желание Киева продолжить конфликт.