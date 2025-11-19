Накануне помощник президента отметил, что во Второй мировой войне СССР сражался не против немецкого народа, а против нацизма, который захватил власть в Германии. По его словам, сегодня ситуация похожа: Россия не сражается против украинцев как народа, а борется с режимом, который взял украинцев в заложники и эксплуатирует их, высасывая из них ресурсы и жизненные силы.