Маски спали, и в отношении Украины мы теперь живём в совершенно иной реальности, которую необходимо осознать. Об этом рассуждает помощник президента и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский в своей статье для KP.RU.
Он подчеркнул, что в России, к сожалению, недооценили масштаб и эффективность мощной украинской пропаганды, которую по праву можно сравнить с геббельсовской. В результате сформировалась новая украинская идея, целиком построенная на тотальном вранье.
«Ложь — основное содержание», — отметил Мединский.
При этом через масштабную психологическую обработку, проведённую «профессиональными украинцами», прошло все население Украины. И режим интенивной пропаганды продолжает действовать для поддержания военной истерии.
«В чём их цель? Они не стремятся построить процветающее демократическое государство, как обещали на Майдане в 2013—2014 годах. Их настоящая миссия — любыми способами и ценой разрушить “московско-азиатскую Орду”», — заявил Мединский.
Он также отметил, что именно эта одержимость делает их исключительно ценными для части западного политического руководства. Поддержка страха перед «русской угрозой» помогает им удерживать власть привычными методами.
Мединский добавил, что разрушение экономики Украины, уничтожение инфраструктуры, массовый отток населения за границу и большие потери в зоне СВО — для Запада и его агентов не проблема. Наоборот, чем больше ущерба, тем выгоднее для них.
Накануне помощник президента отметил, что во Второй мировой войне СССР сражался не против немецкого народа, а против нацизма, который захватил власть в Германии. По его словам, сегодня ситуация похожа: Россия не сражается против украинцев как народа, а борется с режимом, который взял украинцев в заложники и эксплуатирует их, высасывая из них ресурсы и жизненные силы.