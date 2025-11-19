Избирательные округа уезжают за границы

Несколько округов практически не поменяли свои границы — речь идет о Василеостровском и Петроградском районах. Первый и вовсе полностью остался неизменным. Впрочем, в этих районах выборы проходят обычно стабильно, без появления активных оппозиционеров действующей администрации Петербурга. Заметнее всего корректировка видна в центральной и северной части Петербурга. Там некоторые МО перешли полностью к новому для себя округу либо полностью, либо лишь частью территории. Так, Кронштадт присоединили к одномандатному округу № 19, в который входит часть Красносельского и Петродворцового районов. Раньше остров относился к округу №?10, который теперь почти полностью расположен в Курортном и Приморском районах. МО «Северный» в Приморском районе же полностью переместили в 5-й избирательный округ. МО «Юнтолово» поделит свою территорию между двумя округами: 10-м и 12-м, «Озеро Долгое» — между 3-м и 13-м. МО «Прометей» Калининского района пополам делится на округа № 14 и № 6. Часть образования «Полюстрово» останется с 14-м округом, другая — станет ближе к центру, в 7-м одномандатном округе. Небольшую часть поселка Шушары оставят 25-му одномандатному округу, остальной больший кусок планируется за соседним 24-м округом.