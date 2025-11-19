Ростовская область подписала в Минске ряд важных соглашений

В мероприятии приняли участие представители органов власти, деловых кругов и общественных организаций двух стран.
Приветствуя участников заседания, Юрий Слюсарь отметил устойчивую положительную динамику развития двусторонних отношений.
«Отношения между Ростовской областью и Республикой Беларусь отличаются взаимным доверием и нацеленностью на конкретные результаты. Товарооборот между донским регионом и Беларусью в 2024 году вырос на 5,4%, а экспорт из Ростовской области увеличился на 23,8%. Положительная тенденция сохранилась и в текущем году», — сказал донской губернатор.
Глава донского региона отдельно подчеркнул, что рассчитывает на активизацию обоюдных контактов и бизнес-миссий после возобновления работы на Дону аэропорта «Платов» до конца этого года.
«У нас налажено партнёрство промышленных предприятий, мы регулярно обмениваемся бизнес-миссиями. Рассчитываю, что эта практика будет продолжена, несмотря на сложную пока логистику. Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем всё делать для этого. Это даст возможность активизировать наше сотрудничество с точки зрения визитов, этого мы все хотим», — сказал Юрий Слюсарь.
Донская авиакомпания «Азимут» готова, в случае открытия «Платова», возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском, уточнила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
На заседании проанализировали выполнение плана совместных мероприятий на 2023−2025 годы, а также подписали аналогичный документ на 2026−2028 годы. Подробно стороны остановились на перспективах сотрудничества в АПК, транспортной и промышленной отраслях, в сфере архитектуры и строительства.
По итогам заседания был подписан ряд новых соглашений. Так, договор об установлении дружественных побратимских отношений был заключен между Цимлянским районом Ростовской области и Быховским районом Могилевской области.
О взаимодействии договорились и представители бизнеса. Так, на заседании рабочей группы были подписаны соглашения между донской компанией «Каменскхимволокно» и белорусскими предприятиями «Светлогорскхимволокно» и «Витебские ковры», а также между «Волгодонским заводом металлургического и энергетического оборудования» и «Белорусской металлургической компанией».
На 19 ноября запланировано подписание побратимского договора между Ростовом-на-Дону и Гомелем. Напомним, на сегодня действует уже 12 соглашений о побратимских связях между муниципалитетами Ростовской области и Республики Беларусь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.