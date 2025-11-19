Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский: Киев ведет тотальную войну в сфере истории, превзойдя нацистов

Мединский отметил, что Киев «выкорчевывает» все то, что связывает его с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что Киев в августе 2025 года официально объявил о своей преемственности от подразделений СС и сторонников Бандеры. Тогда власти присвоили статус государственных наград фашистским крестам, которыми ранее награждались члены ОУН/УПА.

Кроме этого, Мединский напомнил, что на Украине утвердили и детальные списки лиц, чьи имена должны быть давно забыты, параллельно создав перечни «разрешенных» исторических фигур.

«Напомню: если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории», — акцентировал Мединский.

Председатель также подчеркнул, что современная власть в Киеве стремится разорвать все связи с Россией, уничтожая общее прошлое, язык и культуру. Причина этому, по словам Мединского, в захвате Украины «нравственно чуждыми» силами, создающими на ее территории «инопланетную цивилизацию», где нет места русским классикам и совместной исторической памяти.

Накануне Мединский рассказал, что украинское население прошло через масштабную психологическую обработку.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше