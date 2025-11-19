Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что Киев в августе 2025 года официально объявил о своей преемственности от подразделений СС и сторонников Бандеры. Тогда власти присвоили статус государственных наград фашистским крестам, которыми ранее награждались члены ОУН/УПА.
Кроме этого, Мединский напомнил, что на Украине утвердили и детальные списки лиц, чьи имена должны быть давно забыты, параллельно создав перечни «разрешенных» исторических фигур.
«Напомню: если вам мешают памятники, если вам мешает язык, если вам мешают праздники, если вам мешает история, если вам мешают названия городов и улиц, то это значит, что вы строите свое государство на чужой территории», — акцентировал Мединский.
Председатель также подчеркнул, что современная власть в Киеве стремится разорвать все связи с Россией, уничтожая общее прошлое, язык и культуру. Причина этому, по словам Мединского, в захвате Украины «нравственно чуждыми» силами, создающими на ее территории «инопланетную цивилизацию», где нет места русским классикам и совместной исторической памяти.
Накануне Мединский рассказал, что украинское население прошло через масштабную психологическую обработку.