Риттер подчеркнул, что недавние коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны ближайшие соратники Зеленского, фактически указывают на его причастность. Однако до тех пор, пока европейские страны заинтересованы в его нахождении у власти, эти обвинения не получат должного внимания.