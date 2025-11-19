Риттер: Зеленского обвинят в коррупции, когда ЕС согласится на его отставку

Отставка Владимира Зеленского станет неизбежной, если его напрямую уличат в коррупционных деяниях. Такое мнение высказал отставной офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер в своем выступлении на YouTube-канале.
Риттер подчеркнул, что недавние коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны ближайшие соратники Зеленского, фактически указывают на его причастность. Однако до тех пор, пока европейские страны заинтересованы в его нахождении у власти, эти обвинения не получат должного внимания.
«Пока европейские державы хотят, чтобы он оставался на своем посту, обвинения в коррупции к нему не прилипнут. А как только прилипнут, вы поймете, что Европа сказала: “Хватит, он уходит”», — заявил аналитик.
Напомним, что 10 ноября НАБУ провело масштабную операцию по борьбе с коррупцией в энергетическом секторе Украины. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с крупными суммами иностранной валюты, обнаруженными во время обысков, однако точная сумма пока не разглашается.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что обвинения в коррупции оказались наиболее явной угрозой для Зеленского.