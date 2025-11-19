Иркутская область и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о создании транспортного коридора «Таксимо — Мирный»

Мероприятие проходит с 15 по 20 ноября в Москве и объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих российских транспортных предприятий, экспертов и представителей бизнеса. Ключевое событие — XIX Международный форум и выставка «Транспорт России».
В рамках форума Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали Соглашение о создании транспортного коридора «Таксимо — Мирный». Соглашение направлено на создание автомобильной дороги из якутского города Мирный к железнодорожной станции Таксимо в Республике Бурятии.
Значительная часть новой дороги будет проходить через Иркутскую область, включая города Бодайбо и рабочий поселок Кропоткин, как сообщает пресс-служба Правительства Приангарья. Губернатор Игорь Кобзев отметил, что проект станет ключевым элементом транспортной инфраструктуры северных территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока России.
Реализация проекта откроет доступ к стратегически важным месторождениям полезных ископаемых, создаст новые рабочие места, повысит безопасность дорожного движения и укрепит межрегиональные связи. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подчеркнул стратегическое значение соглашения, отметив, что оно станет ключевым шагом в решении инфраструктурных задач Якутии.
Проект обеспечит круглогодичное транспортное сообщение и доступ к месторождениям полезных ископаемых в Республике Саха (Якутия) и Иркутской области, включая золото, нефть, газ, алмазы и углеводородное сырье. Соглашение предусматривает создание совместной рабочей группы для координации этапов реализации проекта, включая трассировку, финансирование и экологический мониторинг.