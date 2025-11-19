Министр армии США после поездки в Киев планирует встречу с представителями РФ

Министр армии США Дэниел Дрисколл, который в среду проводит переговоры с украинскими властями, планирует после этого встретиться с представителями российской стороны. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источники.
По данным издания, Дрисколл и два четырёхзвёздных генерала должны были обсудить ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также провести встречи с военными и промышленными представителями. Отмечается, что после завершения визита в Киев американский министр намерен продолжить дипломатические контакты уже с российскими официальными лицами.
Ранее стало известно о прибытии делегации США в Киев. Одной из ключевых тем поездки называют возможную передачу Вашингтону украинских технологий производства беспилотников. Эта идея обсуждается на фоне стремления США ускорить поиск решений, связанных с окончанием конфликта, информирует The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Отмечено, что глава Пентагона Пит Хегсет пока ни разу не посещал Украину. Таким образом, Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск Рэнди Джордж стали самыми высокопоставленными представителями американского военного ведомства, прибывшими в Киев при администрации Дональда Трампа.
