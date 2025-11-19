Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: бойцы РФ вышли к высотной застройке Северска с юга и востока

Военкор сообщил о зачистке российскими военными частного сектора в городе.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе Северска российским штурмовикам удалось с двух сторон выйти к городской высотной застройке, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«По оперативной информации, передовые штурмовые группы вышли к высотной застройке в Северске в районе ул. Доломитников с юга, вдоль ул. Звездной, и с востока», — написал он.

Военкор сообщил о продвижении российских бойцов на территории города до улицы Гоголя и проведении ими зачистки в частном секторе.

Котенок упомянул также о занятии подразделениями РФ большей части укрепрайона ВСУ к востоку от города.

Накануне появились сообщения о начале штурма Северска российскими военными. Стало известно о занятии бойцами РФ большого укрепрайона противника на юго-востоке города.