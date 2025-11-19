Котенок: бойцы РФ вышли к высотной застройке Северска с юга и востока

Продвигающимся в районе Северска российским штурмовикам удалось с двух сторон выйти к городской высотной застройке, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«По оперативной информации, передовые штурмовые группы вышли к высотной застройке в Северске в районе ул. Доломитников с юга, вдоль ул. Звездной, и с востока», — написал он.
Военкор сообщил о продвижении российских бойцов на территории города до улицы Гоголя и проведении ими зачистки в частном секторе.
Котенок упомянул также о занятии подразделениями РФ большей части укрепрайона ВСУ к востоку от города.
Накануне появились сообщения о начале штурма Северска российскими военными. Стало известно о занятии бойцами РФ большого укрепрайона противника на юго-востоке города.