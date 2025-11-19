Фицо попросил генсека НАТО усилить ПВО Словакии

Словакия до 2023 года передавала Украине военную технику, включая систему ПВО С-300, истребители МиГ-29 и часть комплекса КУБ. Но после прихода к власти правительства Фицо поставки из бюджета были полностью свёрнуты. Премьер не раз критиковал своих предшественников за передачу Украине полноценной системы ПВО, отмечая, что теперь республика рискует остаться без надёжной защиты.