Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Министр Сухопутных войск США планирует встретиться с представителями России

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл, прибывший на переговоры на Украину, планирует позже встретиться с представителями России. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл, прибывший на переговоры на Украину, планирует позже встретиться с представителями России. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Авторы материала отмечают, что задача Дрисколла — возобновить мирные переговоры от имени американского президента Дональда Трампа. Газета уточнила, что идея отправить министра на Украину и в Россию возникла после беседы Трампа с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

При этом к поездке в Киев Дрисколла подготовил спецпосланник Стив Уиткофф, сообщается в публикации.

Администрация Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщили изданию Axios американские и российские чиновники. Новый план включает в себя 28 пунктов, делящихся на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Америки с Россией и Украиной.

Ожидалось, что Стив Уиткофф встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции в среду, 19 ноября, но спецпосланник Трампа отменил поездку.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше