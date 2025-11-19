WSJ: Министр Сухопутных войск США планирует встретиться с представителями России

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл, прибывший на переговоры на Украину, планирует позже встретиться с представителями России. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.
Авторы материала отмечают, что задача Дрисколла — возобновить мирные переговоры от имени американского президента Дональда Трампа. Газета уточнила, что идея отправить министра на Украину и в Россию возникла после беседы Трампа с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
При этом к поездке в Киев Дрисколла подготовил спецпосланник Стив Уиткофф, сообщается в публикации.
Администрация Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщили изданию Axios американские и российские чиновники. Новый план включает в себя 28 пунктов, делящихся на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Америки с Россией и Украиной.
Ожидалось, что Стив Уиткофф встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции в среду, 19 ноября, но спецпосланник Трампа отменил поездку.