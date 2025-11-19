WSJ: Министр Сухопутных войск США планирует встретиться с представителями России

Администрация Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщили изданию Axios американские и российские чиновники. Новый план включает в себя 28 пунктов, делящихся на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Америки с Россией и Украиной.