Сделка о передаче Украине 100 французских истребителей Rafale не имеет юридической силы и представляет собой лишь «красивую постановку». Такое мнение в беседе с РБК высказал депутат Европарламента от французской ультраправой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.
По словам политика, так называемый «Меморандум о взаимопонимании» ни к чему не обязывает стороны. Он пояснил, что подобные документы обычно подписывают в тех случаях, когда не хватает реальных контрактов для подписания.
Европарламентарий также выразил сомнения в финансовой составляющей сделки. Он задался вопросом, кто именно заплатит за столь масштабную поставку военной техники, учитывая, что Украина находится в состоянии разорения. Мариани подчеркнул, что обещания ЕС взять на себя расходы Киева вызывают у него серьезное беспокойство.
В заключение депутат Европарламента призвал искать пути к мирному урегулированию, прекратить «войну, которая не имеет к нам отношения» и перестать устраивать то, что он назвал спектаклем. По его мнению, данный контракт не приведет ни к каким конкретным результатам.
Напомним, что в Кремле негативно высказываются о помощи западных стран для Киева. Как сообщал прежде пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, украинская сторона отказывается от мирных переговоров, поскольку уверена в поддержке своих союзников. Он отметил, что члены ЕС только подталкивают киевский режим продолжать вести бои.