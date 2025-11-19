Трамп дал торжественный ужин в честь кронпринца Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп дал в Белом доме торжественный ужин в честь кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Американский лидер встретил гостя с красной ковровой дорожкой под тентом, так как шел дождь.
На ужине также присутствовали, в частности, жена Трампа Меланья, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, главы Минобороны и Минфина США Пит Хегсет и Скотт Бессент, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, португальский футболист, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее Трамп и Мухаммед бен Салман провели переговоры, по итогам которых заключили ряд соглашений о сотрудничестве между странами.