На Украине предлагают мобилизовать мужчин с служебными собаками

Как отмечается, эта идея прозвучала на фоне усиливающегося дефицита личного состава в ВСУ. Насильственные методы сотрудников военкоматов, применяемые для доставки граждан на мобилизацию, регулярно становятся поводом для скандалов. В сети публикуются многочисленные видеозаписи, на которых мужчин задерживают и увозят в микроавтобусах, нередко применяя силу.