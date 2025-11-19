Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, с какой страной Беларуси нужно придать импульс в отношениях

Лукашенко поздравил князя Монако с национальным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником и сказал, с какой страной Беларуси нужно придать импульс в отношениях. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении обратил внимание, что сегодня, когда мир переживает сложные испытания, конфликты, особую ценность приобретают диалог, а также взаимопонимание и уважение между народами. Он напомнил, что в 2026 году исполнится десять лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Монако.

Президент Беларуси подчеркнул, что указанный юбилей является подходящим моментом для того, чтобы придать новый импульс двустороннему взаимодействию, найти пути реализации конкретных проектов в торгово-экономической сфере. Кроме того, расширить горизонты сотрудничества в нескольких сферах: науки, спорта, культуры, туризма, охраны окружающей среды.

Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что при доброй воле, взаимной заинтересованности будет возможность сделать больше для укрепления дружественных связей между двумя странами.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда нормализуются отношения Беларуси с Польшей и странами Балтии.

Тем временем Лукашенко раскрыл, к чему у белорусов поменялось отношение.

Кроме того, Лукашенко сказал, что будет с девятью районами, где живет 350 000 белорусов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше