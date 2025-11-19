Лукашенко сказал, с какой страной Беларуси нужно придать импульс в отношениях

Глава государства в поздравлении обратил внимание, что сегодня, когда мир переживает сложные испытания, конфликты, особую ценность приобретают диалог, а также взаимопонимание и уважение между народами. Он напомнил, что в 2026 году исполнится десять лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Монако.