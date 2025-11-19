Лукашенко сказал, с какой страной Беларуси нужно придать импульс в отношениях

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником и сказал, с какой страной Беларуси нужно придать импульс в отношениях. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание, что сегодня, когда мир переживает сложные испытания, конфликты, особую ценность приобретают диалог, а также взаимопонимание и уважение между народами. Он напомнил, что в 2026 году исполнится десять лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Монако.
Президент Беларуси подчеркнул, что указанный юбилей является подходящим моментом для того, чтобы придать новый импульс двустороннему взаимодействию, найти пути реализации конкретных проектов в торгово-экономической сфере. Кроме того, расширить горизонты сотрудничества в нескольких сферах: науки, спорта, культуры, туризма, охраны окружающей среды.
Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что при доброй воле, взаимной заинтересованности будет возможность сделать больше для укрепления дружественных связей между двумя странами.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда нормализуются отношения Беларуси с Польшей и странами Балтии.
Тем временем Лукашенко раскрыл, к чему у белорусов поменялось отношение.
Кроме того, Лукашенко сказал, что будет с девятью районами, где живет 350 000 белорусов.