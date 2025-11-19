Посол в Вене Шафи отметил роль России в палестинском примирении

«Россия традиционно поддерживает палестинскую позицию. Более того, она активно содействует внутреннему палестинскому примирению. Это историческая позиция — еще со времен Советского Союза, — и Российская Федерация сохраняет ее и сегодня», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.
Он обратил внимание, что единство палестинцев имеет важное значение для диалога с Израилем. Посол напомнил, что в Палестине действует законное правительство, у которого есть полномочия вести переговоры с израильской стороной.
По словам Шафи, Россия поддерживает контакты с палестинской администрацией и движением ХАМАС. Дипломат отметил, что эти каналы могут быть задействованы в переговорном процессе.
Напомним, в августе 2024 года президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным назвал Россию одним из самых дорогих друзей палестинского народа.
Ранее политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил журналистам, что Запад придерживается политики двойных стандартов, что препятствует появлению независимого палестинского государства. Он уточнил, что создание этого государства предусмотрено резолюцией ООН.