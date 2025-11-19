Царев: российские военные начали бои на окраине Гришина под Красноармейском

Российские военные атаковали позиции ВСУ на восточной окраине села Гришино под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
По информации экс-парламентария, подразделения РФ также приближаются к селу с южной стороны.
«ВС РФ продвигаются со стороны Котлино к Гришино с юга. На восточной окраине этого села уже завязались бои», — написал он.
Царев упомянул также о постепенном подавлении российскими военными очагов сопротивления противника на территории Красноармейска. Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что войска РФ почти закончили зачистку города от ВСУ.
Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.Читать дальше