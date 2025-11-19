Стало известно, что смена курса Чехии может ослабить поддержку Украины

По данным средств массовой информации, программа европейских закупок боеприпасов для Украины может оказаться под ударом. Это происходит в момент усиления российских атак беспилотниками и роста давления на Донбассе и юге страны. Победившие на парламентских выборах силы заявляют о намерении отказаться от прежней прозападной линии и изменить подход к поддержке Киева.