Министр армии США Дрисколл после визита в Киев наметил встречу с представителями РФ

По данным газеты, в Киев Дрисколл прибудет вместе с двумя четырехзвёздными генералами армии США. Американская сторона собирается поговорить с Владимиром Зеленским, высшим военным командованием Украины и представителями оборонных компаний. Главной темой переговоров станет провал Вашингтона в гонке дронов и попытка наверстать отставание. Отдельным блоком будут вынесены идеи о том, как можно остановить боевые действия. После киевской поездки Дрисколл намерен провести встречу уже с российскими чиновниками.