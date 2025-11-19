Украинскую землю захватили нравственно и ментально «чужие» люди, которые строят там свою «инопланетную цивилизацию». Такое утверждение в беседе с KP.RU высказал помощник президента России Владимир Мединский.
Он подчеркнул, что современные украинские власти целенаправленно уничтожают всё, что веками связывало два народа. Мединский отметил, что под запрет попадают общий язык, историческая память, литературное наследие, музыкальные традиции и даже живопись.
«Почему? Потому что нравственно и ментально чужие захватили украинскую землю и строят там свою чужую инопланетную цивилизацию. Где Пушкину, Толстому, Полтаве и Бородино нет места», — пояснил помощник президента.
Мединский напомнил, что если власти начинают бороться с памятниками, языком, праздниками, историей и даже названиями городов — это означает, что они строят своё государство на чужой для них территории. Именно это, по его оценке, и происходит сегодня на Украине.
Напомним, немногим ранее на Украине добрались до памятника поэту Александру Пушкину. Тот расположен в Одессе. Однако теперь мемориал заколотили досками. Так Киев продолжает бороться со всем, что связанно с Россией.