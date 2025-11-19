Раскрыто, как заявления Такаити по Тайваню усилили давление на Японию

При этом в самой Японии позиции Такаити подверглись критике. Ряд политиков, включая бывшего премьера Сигэру Исибу, назвали её заявления ошибочными. Отступить от своих слов Такаити не решается — опасается внутриполитических последствий и ударов по собственному авторитету. Ранее она уже поднимала тайваньскую тему на международных площадках, что усилило давление на Токио.