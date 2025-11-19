Ричмонд
Подоляка: российские военные штурмуют Северск с трех сторон

По информации блогера, бойцы РФ смогли закрепиться в высотной застройке на востоке города.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения атакуют позиции ВСУ в Северске с трех сторон, сообщил в среду в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«Штурм Северска…. Судя по кадрам объективного контроля, он был начат вчера утром и идет сразу с трех сторон (севера, востока и юга)», — написал он.

Согласно сведениям блогера, в течение суток российским военным удалось добиться значительных успехов в ходе штурма Северска. В частности, бойцы РФ закрепились в высотной застройке на востоке города и смогли продвинуться в частном секторе на юге.

По мнению Подоляки, украинским боевикам придется уйти из Северска, если ВСУ не удастся стабилизировать оборону в течение ближайших двух суток.

Ранее сообщалось, что продвигающиеся в Северске российские военные дошли до улицы Гоголя.