Трамп пошутил, что визит Роналду в Белый дом поднял его авторитет у сына

Президент США рассказал, что познакомил сына с известным футболистом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пошутил, что присутствие знаменитого футболиста Криштиану Роналду на ужине в Белом доме положительно повлияло на его авторитет в глазах сына Бэррона.

Роналду, в настоящее время играющий за саудовский клуб «Аль-Наср», вместе со своей невестой Джорджиной Родригес, стал гостем на ужине, устроенном в связи с приездом в Штаты наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Среди приглашенных, разделивших это событие, также были замечены глава ФИФА Джанни Инфантино, создатель Amazon Джефф Безос и предприниматель Илон Маск.

«Мой сын является большим фанатом Роналду… Бэррон смог с ним встретиться, и, думаю, теперь он уважает своего отца чуть больше — просто за то, что я познакомил их», — поделился Трамп во время выступления.

Этот визит стал первым появлением футбольной звезды в США после того, как в 2017 году американская преподавательница Кэтрин Майорга выдвинула против него обвинения в сексуальном насилии.

