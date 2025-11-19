Трамп пошутил, что визит Роналду в Белый дом поднял его авторитет у сына

Роналду, в настоящее время играющий за саудовский клуб «Аль-Наср», вместе со своей невестой Джорджиной Родригес, стал гостем на ужине, устроенном в связи с приездом в Штаты наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Среди приглашенных, разделивших это событие, также были замечены глава ФИФА Джанни Инфантино, создатель Amazon Джефф Безос и предприниматель Илон Маск.