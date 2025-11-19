Лукашенко сказал, кто в Беларуси находится в постоянной боевой готовности

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 19 ноября, поздравил ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником — Днем ракетных войск и артиллерии и сказал, кто в Беларуси находится в постоянной боевой готовности. Об этом информирует пресс-служба президента.