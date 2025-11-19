Ричмонд
Лукашенко сказал, кто в Беларуси находится в постоянной боевой готовности

Лукашенко поздравил ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 19 ноября, поздравил ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником — Днем ракетных войск и артиллерии и сказал, кто в Беларуси находится в постоянной боевой готовности. Об этом информирует пресс-служба президента.

Александр Лукашенко заметил, что дата 19 ноября 1942 года была навсегда вписана в историю Беларуси. Он уточнил, что указанная дата тесно связана с началом победного наступления Красной армии под Сталинградом, которое внесло коренной перелом в ход Великой Отечественной войны.

Глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение ракетчиков и артиллеристов Вооруженных Сил и сегодня продолжает, а также приумножает славные боевые традиции дедов и прадедов.

— Убежден, что, находясь в постоянной боевой готовности, ежедневно совершенствуя профессиональное мастерство и осваивая современную сложную технику, каждый из вас в любой момент готов встать на защиту страны и народа, — обратил внимание президент Беларуси.

Лукашенко выразил слова признательности ветеранам, посвятившим многие годы жизни службе Отечеству, и которые и далее продолжают работать с молодежью, передавать богатый опыт и знания.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с какой страной Беларуси нужно придать импульс в отношениях.

Ранее Лукашенко потребовал мгновенных действий в одной из отраслей Беларуси: «Золотая жила уходит».

Кроме того, Лукашенко сказал, что будет с девятью районами, где живет 350 000 белорусов.

